Ученые рассказали, почему диеты не всем помогают

Ученые из Австралии выразили уверенность в том, что некоторые люди не способны эффективно сбрасывать вес.
Участников эксперимента разделили на пять групп. К перфекционистам отнесли 41% из 55 тысяч опрошенных. По мнению исследователей, именно таким часто не удается соблюдать диету из-за страха провала.
Отметим, 25% участников отнесли к категории «одержимые». По их мнению, такие люди любят вкусную еду и не могут сдерживать себя. В свою очередь, 15% составили «гурманы». Они любят готовить и экспериментировать, этой группе удается сохранять вес в норме, сообщает «Коммерсант».
Ранее британские ученые выяснили, как можно похудеть без диет и без особых усилий. Исследователи из туманного Альбиона в ходе эксперимента доказали всем известную истину, что нужно уметь правильно кушать. В основу исследования лег знаменитый йоговский девиз: «Жидкую пищу – ешь, твердую пищу – пей». Это значит, что пищу надо очень тщательно пережевывать.
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катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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людмила греция
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЧитать статью
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владимир
Надейся и жди.....Читать статью
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Не Лёва, а ВладимирЧитать статью
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