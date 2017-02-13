Ученые рассказали, почему диеты не всем помогают

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 10:45

Ученые из Австралии выразили уверенность в том, что некоторые люди не способны эффективно сбрасывать вес.

Участников эксперимента разделили на пять групп.  К перфекционистам отнесли 41% из 55 тысяч опрошенных. По мнению исследователей, именно таким часто не удается соблюдать диету из-за страха провала.

Отметим, 25%  участников отнесли к категории «одержимые». По их мнению, такие люди любят вкусную еду и не могут сдерживать себя. В свою очередь, 15% составили «гурманы». Они любят готовить и экспериментировать, этой группе удается сохранять вес в норме, сообщает «Коммерсант».

Ранее британские ученые выяснили, как можно похудеть без диет и без особых усилий. Исследователи из туманного Альбиона в ходе эксперимента доказали всем известную истину, что нужно уметь правильно кушать. В основу исследования лег знаменитый йоговский девиз: «Жидкую пищу – ешь, твердую пищу – пей». Это значит, что пищу надо очень тщательно пережевывать.

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Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 10:45
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