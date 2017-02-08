Ученые рассказали, почему инопланетяне не посещали Землю

Ученые из США ответили на вопрос, почему до сих пор не произошла встреча землян с инопланетными существами.
По мнению экспертов, около 2,5 млрд лет планета Земля была на первый взгляд необитаемой. Согласно гипотезе специалистов, если пришельцы и смотрели на нашу планету в телескопы, то видели просто газовое облако.
Таким образом, обнаружить нас инопланетяне могли лишь совсем недавно.
Ранее сенсационное заявление сделала группа международных ученых после того, как проанализировала данные о крови нескольких миллиардов жителей Земли.
Уфологи предполагают, что около миллиарда жителей нашей планеты несут в себе чужую кровь. Вероятно, они произошли не от обезьян, а от инопланетян.
Фото: pixabay.com
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