Ученые рассказали, почему инопланетяне не посещали Землю

Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 15:46

Ученые из США ответили на вопрос, почему до сих пор не произошла встреча землян с инопланетными существами.

По мнению экспертов, около 2,5 млрд лет планета Земля была на первый взгляд необитаемой. Согласно гипотезе специалистов, если пришельцы и смотрели на нашу планету в телескопы, то видели просто газовое облако.

Таким образом, обнаружить нас инопланетяне могли лишь совсем недавно.

Ранее сенсационное заявление сделала группа международных ученых после того, как проанализировала данные о крови нескольких миллиардов жителей Земли.

Уфологи предполагают, что около миллиарда жителей нашей планеты несут в себе чужую кровь. Вероятно, они произошли не от обезьян, а от инопланетян.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Февраль 8, 2017 15:46
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