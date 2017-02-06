Ученые рассказали, почему киты и дельфины склонны к суициду

Специалисты из США ответили на вопрос — почему киты, дельфины и морские свиньи часто выбрасываются на берег.

Ученые выдвинули гипотезу о том, животные хотят покончить с собой из-за магнитных бурь и активности солнца.

К слову, чаще всего массовые выбросы на берег дельфинов и китов фиксируются в Новой Зеландии, Австралии и у полуострова Кейп Код в США.

Другая причина — нарушения биологического компаса, которые могут быть спровоцированы подводным оборудованием, пишет портал riafan.ru.

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