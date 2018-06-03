Ученые рассказали, почему кофе опасно для беременных

Норвежские ученые провели масштабное исследование и сделали вывод о том, что кофе и кофеиносодержащие напитки опасны для здоровья будущих малышей. Так что беременным женщинам этот бодрящий напиток пить не рекомендуют.

Специалисты изучили образ жизни 50 тысяч молодых женщин, уже родивших ребенка. Они выясняли, употребляли ли те кофе во время беременности, и появлялся ли лишний вес у их детей в возрасте до восьми лет, пишут «Дни.ру».

Также медики осматривали самих малышей, когда тем исполнялось три, пять и восемь лет.

Оказалось, что здоровье малыша зависит от количества употребляемого мамой кофе. Чем больше беременные пили кофеиносодержащих напитков, тем больше их дети рисковали получить ожирение в раннем возрасте.