Ученые рассказали, почему мужчины чаще не умеют читать

Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 15:46

Сильная половина человечества больше страдает от дислексии (это нарушение способности человека овладевать навыком чтения) из-за более высокого разброса в уровне умственных и читательских способностей. 

Как выяснилось, от дислексии мужчины страдают примерно в 1,5-2 раза чаще, чем женщины. Такой вывод сделан на основаниии исследования. в котором приняли участие ученики 27 школ в Денвере.

У мальчиков и девочек во всех младших классах учебных заведений различался не только уровень дислексии, но и несколько других важных показателей, связанных со способностью к чтению. Выяснилось, среди мальчиков было больше детей с крайне низким или же крайне высоким IQ, высокой и низкой скоростью чтения. У всех девочек эти показатели были достаточно близкими друг к другу.

Такой разброс наблюдался во всех возрастах и классах обучения. Поэтому ученые предполагают, что они обусловлены генетическими причинами и различиями в развитии мозга мужчин и женщин, передают РИА Новости.

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Александр
Автор: Александр Февраль 9, 2017 15:46
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