Ученые рассказали, почему нельзя есть перед телевизором

Исследователи из США ответили на вопрос — почему питаясь перед телевизором, человек может нанести вред своему организму.

Как выяснилось, употреблять пищу в семейном круге за специально отведенным столом гораздо полезнее для здоровья, чем совмещать питание и просмотр телепрограмм.

Как выяснилось, перед телевизором человек способен съесть куда больше и без разбору. Кроме того, как выяснили ученые, любители посмотреть телевизор за едой реже питаются здоровой пищей.

Такая диета в сочетании с малоподвижным образом жизни легко может привести к ожирению и проблемам с желудком.