Ученые рассказали, почему нельзя есть перед телевизором

Исследователи из США ответили на вопрос — почему питаясь перед телевизором, человек может нанести вред своему организму.
Как выяснилось, употреблять пищу в семейном круге за специально отведенным столом гораздо полезнее для здоровья, чем совмещать питание и просмотр телепрограмм.
Как выяснилось, перед телевизором человек способен съесть куда больше и без разбору. Кроме того, как выяснили ученые, любители посмотреть телевизор за едой реже питаются здоровой пищей.
Такая диета в сочетании с малоподвижным образом жизни легко может привести к ожирению и проблемам с желудком.
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катя 4 классс
мне кажется что сложная программаЧитать статью
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ИДА ГЕРМАНИЯ
Как жалко уходят такие знаменитые люди пусть земля ему будет пухом ЯДВИГА держитесь крепитесь вы были такая идеальная пара я…Читать статью
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людмила греция
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬЧитать статью
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владимир
Надейся и жди.....Читать статью
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Не Лёва, а ВладимирЧитать статью
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