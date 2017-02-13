Ученые рассказали, почему нельзя есть перед телевизором

Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 16:45

Исследователи из США ответили на вопрос — почему питаясь перед телевизором, человек может нанести вред своему организму.

Как выяснилось, употреблять пищу в семейном круге за специально отведенным столом гораздо полезнее для здоровья, чем совмещать питание и просмотр телепрограмм.

Как выяснилось, перед телевизором человек способен съесть куда больше и без разбору. Кроме того, как выяснили ученые, любители посмотреть телевизор за едой реже питаются здоровой пищей.

Такая диета в сочетании с малоподвижным образом жизни легко может привести к ожирению и проблемам с желудком.

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Александр
Автор: Александр Февраль 13, 2017 16:45
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