Ученые рассказали, почему с возрастом время ускоряется

Специалисты попробовали ответить на вопрос – почему время для пенсионеров протекает быстрее, чем у младшего поколения.
Выяснилось, что основной причиной этого является накопление жизненных проблем и безуспешных попыток с ними справиться. По мере того как растет количество нерешаемых вопросов, у человека остаётся мало свободного времени.
Молодому поколению каждый день кажется бесконечным из-за отсутствия острых вопросов.
Кроме того, у пожилых людей сердцебиение и ритм дыхания намного медленнее, таким образом, они замирают в круговороте дней.
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