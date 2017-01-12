Ученые рассказали, почему с возрастом время ускоряется

Специалисты попробовали ответить на вопрос – почему время для пенсионеров протекает быстрее, чем у младшего поколения.

Выяснилось, что основной причиной этого является накопление жизненных проблем и безуспешных попыток с ними справиться. По мере того как растет количество нерешаемых вопросов, у человека остаётся мало свободного времени.

Молодому поколению каждый день кажется бесконечным из-за отсутствия острых вопросов.

Кроме того, у пожилых людей сердцебиение и ритм дыхания намного медленнее, таким образом, они замирают в круговороте дней.