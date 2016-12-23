Ученые рассказали, почему толстые мужчины не смогут похудеть

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 01:45

Исследователи из Великобритании  выдвинули  пессимистичную гипотезу о том, что мужчинам вряд ли что-то поможет в борьбе с ожирением.  Ученые анализировали результаты более 10 лет.

Дело в том, что шансы на успешное достижение равны 1 к 210.

Таким образом, только 22% всех желающих привести своё тело в надлежащий вид удаётся это сделать и только в том случае, если сжигается не более 5% массы тела.

Между тем, многие спустя некоторое время возвращаются в свою прежнюю форму из-за недостаточного упорства.

А вот у женщин шансов гораздо больше — приблизительно 1 к 124, передает наш сайт.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 01:45
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