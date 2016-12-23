Ученые рассказали, почему толстые мужчины не смогут похудеть

Исследователи из Великобритании выдвинули пессимистичную гипотезу о том, что мужчинам вряд ли что-то поможет в борьбе с ожирением. Ученые анализировали результаты более 10 лет.
Дело в том, что шансы на успешное достижение равны 1 к 210.
Таким образом, только 22% всех желающих привести своё тело в надлежащий вид удаётся это сделать и только в том случае, если сжигается не более 5% массы тела.
Между тем, многие спустя некоторое время возвращаются в свою прежнюю форму из-за недостаточного упорства.
А вот у женщин шансов гораздо больше — приблизительно 1 к 124, передает наш сайт.
Фото: pixabay.com
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Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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