Ученые рассказали, почему толстые мужчины не смогут похудеть

Исследователи из Великобритании выдвинули пессимистичную гипотезу о том, что мужчинам вряд ли что-то поможет в борьбе с ожирением. Ученые анализировали результаты более 10 лет.

Дело в том, что шансы на успешное достижение равны 1 к 210.

Таким образом, только 22% всех желающих привести своё тело в надлежащий вид удаётся это сделать и только в том случае, если сжигается не более 5% массы тела.

Между тем, многие спустя некоторое время возвращаются в свою прежнюю форму из-за недостаточного упорства.

А вот у женщин шансов гораздо больше — приблизительно 1 к 124, передает наш сайт.

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