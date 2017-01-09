Ученые рассказали, почему яйца полезны для мужчин

Ученые из Финляндии провели ряд исследований и пришли к выводу, что употребление куриных яиц положительно влияет на здоровье мужчин.

Выяснилось, в яйцах содержится холестерин, который снижает опасность возникновения нескольких неприятных заболеваний.

В частности, куриные яйца могут уменьшить вероятность возникновения диабета второго типа и способны укрепить сердечно-сосудистую систему мужчины в среднем на 98%.

В свою очередь, пользу яиц для женщин выявить не удалось.