Ученые рассказали, почему яйца полезны для мужчин

Ученые из Финляндии провели ряд исследований и пришли к выводу, что употребление куриных яиц положительно влияет на здоровье мужчин.
Выяснилось, в яйцах содержится холестерин, который снижает опасность возникновения нескольких неприятных заболеваний.
В частности, куриные яйца могут уменьшить вероятность возникновения диабета второго типа и способны укрепить сердечно-сосудистую систему мужчины в среднем на 98%.
В свою очередь, пользу яиц для женщин выявить не удалось.
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