Ученые рассказали, с какими болезнями борется кофе

Ученые из Великобритании обнародовали отчет о пользе употребления кофе. Выяснилось, кофеманы меньше подвержены риску болезням Альцгеймера и Паркинсона.
Между тем, кофе защищает также организм человека от мерцательной аритмии и предотвращает появление сахарного диабета. К слову, у любителей кофе выше устойчивость клеток печени к алкоголю.
Эксперты резюмировали, кофе замедляет процессы старения, поэтому заядлые кофеманы выглядят моложе своих ровесников, пишет riafan.ru.
Ранее сообщалось, кофеин способен преграждать путь для многих химических элементов в крови, которые для кровеносной системы очень опасны, защитит от тромобов.
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