Ученые рассказали, в чем опасность красного мяса

Ученые Гарвардского университета (США) сделали очередное открытие. Оказывается, красное мясо и безалкогольные напитки могут стать причиной развития одной из самых опасных форм артрита – подагры.
Во время подагры в суставах образуются кристаллы урата, которые вызывают приступы сильнейшей боли. Подагра чаще всего поражает людей старше 30 лет.
По словам экспертов, что употребление орехов, овощей и фруктов на 31% уменьшает риск развития подагры, передает riafan.ru.
Ранее сообщалось, что «старое» мясо грозит риском клеточного разрушения, в итоге человек может раньше времени состариться. При этом ученые советуют употреблять нежирные сорта мяса.
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Селивёрстов Владимир Николаевич
Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…Читать статью
-
Светлана
Если он станет сити- менеджером Бийска- город вымретЧитать статью
-
Фириджанова
...Я знаю мир — он стар и полон дряни, Я знаю птиц, летящих на манок, Я…Читать статью
-
коля пупкин
парень молодецЧитать статью
-
Светлана
ДаЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий