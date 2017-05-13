Ученые рассказали, в чем опасность красного мяса

Ученые Гарвардского университета (США) сделали очередное открытие. Оказывается, красное мясо и безалкогольные напитки могут стать причиной развития одной из самых опасных форм артрита – подагры.

Во время подагры в суставах образуются кристаллы урата, которые вызывают приступы сильнейшей боли. Подагра чаще всего поражает людей старше 30 лет.

По словам экспертов, что употребление орехов, овощей и фруктов на 31% уменьшает риск развития подагры, передает riafan.ru.

Ранее сообщалось, что «старое» мясо грозит риском клеточного разрушения, в итоге человек может раньше времени состариться. При этом ученые советуют употреблять нежирные сорта мяса.