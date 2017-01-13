Ученые разделили синдром селфи на три группы

Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 23:45

Исследователи из США выяснили причины, по которым люди любят делать селфи и разделили их по трем категориям.

Во-первых, это известные люди, делающие фотографии для общения в Интернете. Они демонстрируют разнообразность своей жизни.

Во-вторых,  люди, которые фотографируются исключительно для себя и своих друзей. Фотоснимки выкладывают для своего же интереса.

В-третьих, группа, которая занимается показухой своей жизни. Эти люди вобрали в себя качества двух прежних групп, передает наш сайт.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Январь 13, 2017 23:45
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