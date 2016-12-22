Ученые разгадали тайну счастливых любовных отношений

Американские исследователи провели опрос среди более 12 тысяч человек из 21 страны мира. Эксперты проанализировали, какие факторы являются основными для счастливых романтических отношений.
Так, респонденты в возрасте от 30 до 49 лет признались в том, что в долгосрочных отношениях самую главную роль играет интим.
Между тем, около 40 процентов респондентов заявили, что любимый человек должен являться также другом. Романтику же в отношениях искали 39 процентов добровольцев.
Кстати, юноши и девушки в возрасте от 18 до 29 лет считают, что основным фактором счастливых отношений является дружба между партнерами и интим не важен.
Фото: pixabay.com
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Комментарии
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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галина
А если потратил1000,00руб. сколько компенсацияЧитать статью
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