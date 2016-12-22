Ученые разгадали тайну счастливых любовных отношений

Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 18:45

Американские исследователи провели опрос среди более 12 тысяч человек из 21 страны мира. Эксперты проанализировали, какие факторы являются основными для счастливых романтических отношений.

Так,  респонденты в возрасте от 30 до 49 лет признались в том, что в долгосрочных отношениях самую главную роль играет интим.

Между тем, около 40 процентов респондентов заявили, что любимый человек должен являться также другом. Романтику же в отношениях искали 39 процентов добровольцев.

Кстати, юноши и девушки в возрасте от 18 до 29 лет  считают, что основным фактором счастливых отношений является дружба между партнерами и интим не важен.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 18:45
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