Ученые: Размер одежды женщины за всю жизнь меняется 31 раз

Британские ученые выяснили, что за всю жизнь размер одежды среднестатистической женщины меняется 31 раз. При этом у мужчин этот показатель составляет всего 24 раза.
На это влияют многие факторы: рождение детей, диеты, стрессы и гормональные изменения. Женщина то худеет, то полнеет. И так постоянно. К сожалению, очень редким представительницам прекрасного пола остается на протяжении десятилетий удерживаться в одной оре.
При этом большинство дам хранят любимые платья и кофточки, в которые уже не влезают, в своем гардеробе. То же касается и вещей, которые слишком свободны. Как говорится, а вдруг.
Кстати, по данным medikforum.ru, чаще всего женщина максимально довольна размером одежды в 28 лет, а мужчина — в 29. Пик недовольства выпадает на 38 и 39 лет соответственно.
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