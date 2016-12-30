Ученые: Размер одежды женщины за всю жизнь меняется 31 раз

Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 08:46

Британские ученые выяснили, что за всю жизнь размер одежды среднестатистической женщины меняется 31 раз. При этом у мужчин этот показатель составляет всего 24 раза.

На это влияют многие факторы: рождение детей, диеты, стрессы и гормональные изменения. Женщина то худеет, то полнеет. И так постоянно. К сожалению, очень редким представительницам прекрасного пола остается на протяжении десятилетий удерживаться в одной оре.

При этом большинство дам хранят любимые платья и кофточки, в которые уже не влезают, в своем гардеробе. То же касается и вещей, которые слишком свободны. Как говорится, а вдруг.

Кстати, по данным medikforum.ru, чаще всего женщина максимально довольна размером одежды в 28 лет, а мужчина — в 29. Пик недовольства выпадает на 38 и 39 лет соответственно.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 30, 2016 08:46
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