Ученые разобрались, откуда берется цвет волос

За цвет волос отвечают 124 гена, несмотря на то, что на результат влияют только два вида меланина. Эти новые гены обнаружили ученые Королевского колледжа Лондона и медицинского центра Университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах, проанализировав данные 300 тыс. человек. На основе открытия уже разработали новый ДНК-тест

Как передает ТАСС со ссылкой на The Guardian, новое исследование поможет на 10-20% более точно определить цвет волос неизвестного человека по одному только генетическому материалу, который часто остается, например, на месте преступления.

Ученые заявили, что цвет волос практически полностью определяется генетически и наследуется от родителей. А еще он, также как и радужка глаз, зависит от двух видов меланина. В частности, может быть красно-желый феомеланин и коричневый эумеланин. Содержание в волосах последнего в больших количества делает их темными. Если говорить о первом виде, то получится более рыжий оттенок.