Ученые разобрались, откуда берется цвет волос

Александр
Автор: Александр Апрель 18, 2018 05:45

За цвет волос отвечают 124 гена, несмотря на то, что на результат влияют только два вида меланина. Эти новые гены обнаружили ученые Королевского колледжа Лондона и медицинского центра Университета имени Эразма Роттердамского в Нидерландах, проанализировав данные 300 тыс. человек. На основе открытия уже разработали новый ДНК-тест

Как передает ТАСС со ссылкой на The Guardian, новое исследование поможет на 10-20% более точно определить цвет волос неизвестного человека по одному только генетическому материалу, который часто остается, например, на месте преступления.

Ученые заявили, что цвет волос практически полностью определяется генетически и наследуется от родителей. А еще он, также как и радужка глаз, зависит от двух видов меланина. В частности, может быть красно-желый феомеланин и коричневый эумеланин. Содержание в волосах последнего в больших количества делает их темными. Если говорить о первом виде, то получится более рыжий оттенок.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Апрель 18, 2018 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Тимур

    Тимур

    Отличная статья!

    Читать статью
  • Stroitelstvo.Guru

    Stroitelstvo.Guru

    В инновационной стратегии развития города Бийска как наукограда наряду с оборонным центром и полюсом нанотехнологий, одним из полюсов роста является…

    Читать статью
  • Сергей

    Сергей

    Спасибо! Очень познавательная статья про окна. Фирма толковая, позвонил по общался с менеджером.

    Читать статью
  • hacker

    hacker

    Бесплатный Play Маркете

    Читать статью
  • Надежда

    Надежда

    Вчера нанесли на стену. Честно говоря, очень боялись большого веса и ширины полотна... Но... Как-то все гладко прошло. Как раз…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии