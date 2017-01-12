Ученые развеяли миф о связи погоды и боли в спине

Австралийские ученые доказали, что погода не играет никакой роли в симптомах, связанных с болью в спине или артрозом. Медики развеяли миф, что приступы боли могут быть вызваны изменениями в погоде, включая температуру, влажность, давление воздуха, направление ветра и осадки.

Такие выводы сделаны на основе исследования, в котором приняли участие почти тысяча человек с болями в пояснице и около 350-ти с артрозом коленного сустава. Исследователи сравнили погоду в то время, когда больные впервые заметили боль.

Результаты не показали никакой связи между болями в спине и температурой, влажностью, давлением воздуха, направлением ветра или осадками. Однако более высокие температуры немного увеличивают шансы на боль в пояснице. Но, как подчеркивают ученые, это все же не имеет клинического значения.