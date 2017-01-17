Ученые развеяли миф о вреде консервированной пищи

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 11:45

Учёные из США  выразили уверенность в том, что консервированная пища положительно влияет  на здоровье человека.

Исследования проводили в течение последних десяти лет  и наблюдали за здоровьем добровольцев, питающихся разными продуктами.

Выяснилось, что любители пищи из законсервированных баночек более здоровы. Согласно шкале, данный тип людей набрал 49 баллов из 100 возможных.

У тех, кто отказывался от употребления в пищу подобных продуктов, результат был ещё ниже – 47 баллов.

Исследователи объяснили, что всё дело не столько в пользе консервированной пищи, сколько в её нейтралитете, их  нужно употреблять по мере необходимости, передает наш сайт

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Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 11:45
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