Ученые развеяли миф о вреде консервированной пищи

Учёные из США выразили уверенность в том, что консервированная пища положительно влияет на здоровье человека.

Исследования проводили в течение последних десяти лет и наблюдали за здоровьем добровольцев, питающихся разными продуктами.

Выяснилось, что любители пищи из законсервированных баночек более здоровы. Согласно шкале, данный тип людей набрал 49 баллов из 100 возможных.

У тех, кто отказывался от употребления в пищу подобных продуктов, результат был ещё ниже – 47 баллов.

Исследователи объяснили, что всё дело не столько в пользе консервированной пищи, сколько в её нейтралитете, их нужно употреблять по мере необходимости, передает наш сайт