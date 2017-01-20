Ученые: Сахара была влажной и покрытой лесами и саванной

Группа исследователей провели ряд исследований и выяснила, почему Сахара превратилась в пустыню.
По мнению специалистов, это произошло из-за распространения пустынных территорий и глобальных климатических изменений в Северном полушарии.
Отметим, от девяти до трех тысяч лет до нашей эры Сахара была влажной и покрытой лесами и саванной.
Так, у берегов Западной Африки эксперты обнаружили воск, который покрывал листья растений в «Зеленой Сахаре». Выяснилось, что глобальное похолодание климата северных широт стали причинами засушливого периода.
Фото: pixabay.com
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