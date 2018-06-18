Ученые: Самовлюбленных выдают густые брови

Ученые из университета в Торонто провели опыты, которые показали, что истинные нарциссы чаще всего являются обладателями густых и темных бровей. Психологи даже заявили, что эти знания помогут лучше угадывать самовлюбленных людей в жизни.

Во время первого эксперимента ученые сделали фото 39 студентов и предложили им пройти Нарциссический опросник личности (НОЛ). После они показали снимки 28 респондентам, которые пытались определить, кто из людей на фото – нарцисс. Легче всего оказалось идентифицировать самовлюбленных по верхней половине лица, пишет Naked-science.ru.

Проводя второй опыт, психологи сфотографировали 121 студента, выяснили их показатель НОЛ и при помощи небольшой фокус-группы узнали, что основная особенность самовлюбленных – именно ширина и плотность бровей. В основном их определяли по этим характеристикам.

Третий эксперимент ученые провели, чтобы, по их мнению, доказать свою гипотезу о бровях. Они заменили на снимках в редакторе брови обычных людей на густые и черные и наоборот. Затем провели опрос 260 человек. Люди продолжали называть нарциссами тех, кто имел на снимках густые и темные брови.