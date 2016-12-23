Ученые: Солнечный свет может бороться с раком

Группа ученых провела ряд исследований и заявила, что солнечный свет может подпитывать Т-клетки в организме человека.
Согласно результатам их анализа, солнечный свет позволяет тканям человеческого организма генерировать витамин D, который сказывается на выделении Т-клеток.
Отметим, это открытие может в будущем помочь в исследованиях, связанных с развитием большого количества недугов.
Т-клетки могут способствовать развитию и выделению веществ, которые способствуют борьбе с вредоносными раковыми клетками, передает наш сайт.
Читайте также
- Ученые обнародовали список животных, которые лечат людей 0 20.Дек
- Ученые раскрыли секрет здоровья красивых людей 0 21.Дек
- Трудное детство приводит к болезням в старости — ученые 0 22.Дек
- Ученые разгадали тайну счастливых любовных отношений 0 22.Дек
- Сенсационное видео? Уфолог обнаружил тела астронавтов на Марсе 0 22.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Валентина
Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…Читать статью
-
Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
-
Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
-
Иван
все по делуЧитать статью
-
first state
ТВАРИ!!!Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий