Ученые: Солнечный свет может бороться с раком

Группа ученых провела ряд исследований и заявила, что солнечный свет может подпитывать Т-клетки в организме человека.

Согласно результатам их анализа, солнечный свет позволяет тканям человеческого организма генерировать витамин D, который сказывается на выделении Т-клеток.

Отметим, это открытие может в будущем помочь в исследованиях, связанных с развитием большого количества недугов.

Т-клетки могут способствовать развитию и выделению веществ, которые способствуют борьбе с вредоносными раковыми клетками, передает наш сайт.