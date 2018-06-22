Ученые составили «фоторобот» бога

Американские физиологи решили составить фоторобот бога по описанию сотен людей. В исследовании участвовали представители разных рас и политических убеждений. Интересно, что в отдельных группах портрет получался разным.

Узнать, как, по мнению американцев, выглядит бог, решили ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. В эксперименте приняли участие 511 человек, которые назвали себя христианами. Людям показывали разные пары изображений с лицами. Каждый человек выбирал то лицо, которое больше соответствует его представлениям о внешности бога, сообщает Indicator.ru.

После опроса ученые совместили все картинки, выбранные респондентами. У них получился «портрет бога», как его видят американцы.

Кстати, во время исследования выяснилось, что люди разных политических убеждений и рас представляют себе бога по-разному. Например, в глазах консерваторов бог могущественный и «белый». Либералы видят его более молодым и немного женственным. Афроамериканцы часто описывают бога как представителя своей расы.

Фото: Joshua Conrad Jackson/PLOS One