Ученые составили «фоторобот» бога

Александр
Автор: Александр Июнь 22, 2018 23:45

Американские физиологи решили составить фоторобот бога по описанию сотен людей. В исследовании участвовали представители разных рас и политических убеждений. Интересно, что в отдельных группах портрет получался разным.  

Узнать, как, по мнению американцев, выглядит бог, решили ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл. В эксперименте приняли участие 511 человек, которые назвали себя христианами. Людям показывали разные пары изображений с лицами. Каждый человек выбирал то лицо, которое больше соответствует его представлениям о внешности бога, сообщает Indicator.ru.

После опроса ученые совместили все картинки, выбранные респондентами. У них получился «портрет бога», как его видят американцы.

Кстати, во время исследования выяснилось, что люди разных политических убеждений и рас представляют себе бога по-разному. Например, в глазах консерваторов бог могущественный и «белый». Либералы видят его более молодым и немного женственным. Афроамериканцы часто описывают бога как представителя своей расы.  

Фото: Joshua Conrad Jackson/PLOS One

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Автор: Александр Июнь 22, 2018 23:45
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