Ученые составили ТОП-5 опасных обезбаливающих

Александр
Автор: Александр Март 4, 2018 05:45

Одни из самых распространенных во многих странах мирах болеутоляющих средств признаны опасными для здоровья. В частности, исследование провели тайваньские ученые, которые поделились результатами своих исследований на страницах британского журнала клинической фармакологии.

Как пишет РИА Новости, по мнению зарубежных специалистов в ТОП-5 опасных средств вошли:

  • Ибупрофен;
  • Диклофенак;
  • Целекоксиб;
  • мефенамовая кислота;
  • напроксен.

Их длительное употребление вполне может привести к сердечному приступу или инсульту. В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением. Выяснилось, что у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, в течение четырех недель, как правило, случается сердечный приступ или инсульт. Лекарство целекоксиб оказалось еще опаснее – сердечный приступ либо инсульт ожидали после долгого регулярного приема одного из 105 человек. Относительно безопасной тайванские специалисты признали только мефенамовую кислоту.

Как уже ранее сообщала "Алтайская правда", неожиданный вывод сделали ученые из Копенгагенского университета: если мужчина регулярно принимает распространенное болеутоляющее лекарство – обычный ибупрофен, то это может привести к нарушению детородной функции и способности иметь наследников.

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Александр
Автор: Александр Март 4, 2018 05:45
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  • Платон

    Платон

    а что это за мир "русский мир" ? есть Россия, есть русские и россияне а вот что за "русский мир"

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  • Соня

    Соня

    Дима малочик ты кдк самая харошая група

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  • Яша

    Яша

    Юсиф Эйвазов,Анна Нетребко,Владимир Спиваков...известные личности...но почему к ним липнут малоизвестные подонки типа бериных...какая педерастическая мафия их поддерживает собственно?!

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  • Зиновий

    Зиновий

    Как стыдно для Нетребко и Юсифа....иметь дело на своих гастролях с торговцами маленьких девочек бериными,мультисексуалами и по большому счёту педофилами...а…

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  • Кирил

    Кирил

    Да всё бы ничего...если бы не голубо-педафильный менеджер и ,,саксофонист,....ржавый понос под кличкой ,.берин,.и его папик-извращенец,...

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