Ученые составили ТОП-5 опасных обезбаливающих

Одни из самых распространенных во многих странах мирах болеутоляющих средств признаны опасными для здоровья. В частности, исследование провели тайваньские ученые, которые поделились результатами своих исследований на страницах британского журнала клинической фармакологии.

Как пишет РИА Новости, по мнению зарубежных специалистов в ТОП-5 опасных средств вошли:

Ибупрофен;

Диклофенак;

Целекоксиб;

мефенамовая кислота;

напроксен.

Их длительное употребление вполне может привести к сердечному приступу или инсульту. В своем исследовании ученые опирались на данные 56 тысяч взрослых людей с повышенным давлением. Выяснилось, что у одного из 330 человек, употреблявших ибупрофен, в течение четырех недель, как правило, случается сердечный приступ или инсульт. Лекарство целекоксиб оказалось еще опаснее – сердечный приступ либо инсульт ожидали после долгого регулярного приема одного из 105 человек. Относительно безопасной тайванские специалисты признали только мефенамовую кислоту.

Как уже ранее сообщала "Алтайская правда", неожиданный вывод сделали ученые из Копенгагенского университета: если мужчина регулярно принимает распространенное болеутоляющее лекарство – обычный ибупрофен, то это может привести к нарушению детородной функции и способности иметь наследников.