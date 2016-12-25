Ученые: соцсети могут испортить настроение на Новый год

Учёные из Дании провели исследование и заявили, что интернет и соцсети могут испортить праздничное настроение на Новый год.

В эксперименте приняли участие более 1200 людей. Добровольцев поделили на две группы, в первой находились те, которые использовали социальные сети, другую группу лишили доступа в Сеть на неделю.

Уровень удовлетворённости жизнью и самочувствие у первой группы был выше, чем до этого.

Учёные уверены, что отдых от виртуального общения перед праздниками поможет ощутить себя счастливее, информирует портал наш сайт.

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