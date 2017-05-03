Ученые создали эксклюзивное «пивное» мороженное

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 19:45

Необычное мороженое с послевкусием хмельного напитка создали в Испании.

Продукт имеет янтарный цвет и, по словам авторов идеи,  десерт сочетает в себе вкус шоколада, кофе и сладкой карамели, что характерно для хмельного напитка. 

В конце апреля на просторах Мадрида состоялась выставка, где и показали необычное мороженное из пива, пишут «Актуальные Новости».

Ранее ученые в Токио выдвинули гипотезу о том, что мороженое в качестве завтрака положительно влияет на умственную активность человека.

Фото: pixabay.com

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Александр
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