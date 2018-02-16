Ученые создали роботаракана, который взбирается на горки и прыгает

Инженеры из Гарвардского университета в США разработали четырехногого роботаракана HAMR-F с автономным питанием. Он может бегать по ровной поверхности со скоростью 17,2 см в секунду, ходить боком, прыгать, залезать наверх по наклонной поверхности.

Для создания таракана длиной в 4,5 см ученые не использовали электромоторы, какие обычно применяют при разработке подобных роботов. Вместо этого в каждой ноге работает система из двух пьезоэлектрических актуаторов – один из них позволяет двигать ногу в горизонтальной плоскости, а второй – в вертикальной, пишет nplus1.ru со ссылкой на журнал IEEE Robotics and Automation Letters.

Роботараканом можно управлять дистанционно. Для этого в него установили антенну и аккумулятор на 8, 10 или 25 миллиампер-часов. С самой емкой батареей «насекомое» может бегать 4,5 минуты со скоростью около 15 см в секунду.