Ученые создали синтетическую «кожу хамелеона»

Александр
Автор: Александр Апрель 2, 2018 11:45

Группа ученых из России (представители МГУ), США и Франции разработала материал, который обладает свойствами кожи хамелеона: при растяжении он становится более упругим и меняет окраску. Ранее создать подобное никому не удавалось.

По механическим свойствам новый материал схож также с человеческой кожей. В будущем подобные полимеры можно будет применить для создания искусственной кожи или в качестве биологических имплантантов, заменяющих мягкие ткани человека или животных, пишет издание «N+1».

При внешней нагрузке полимерный материал меняет свою окраску с синего на голубую.

«До сих пор не было ни одного синтетического материала, который мог бы воспроизвести такую механику живых биологических тканей», – говорит ученый, руководитель лаборатории инженерного материаловедения факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Дмитрий Иванов.

Фото: M. Vatankhah-Varnosfaderani et al./ Science, 2018.

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Автор: Александр Апрель 2, 2018 11:45
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