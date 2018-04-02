Ученые создали синтетическую «кожу хамелеона»

Группа ученых из России (представители МГУ), США и Франции разработала материал, который обладает свойствами кожи хамелеона: при растяжении он становится более упругим и меняет окраску. Ранее создать подобное никому не удавалось.

По механическим свойствам новый материал схож также с человеческой кожей. В будущем подобные полимеры можно будет применить для создания искусственной кожи или в качестве биологических имплантантов, заменяющих мягкие ткани человека или животных, пишет издание «N+1».

При внешней нагрузке полимерный материал меняет свою окраску с синего на голубую.

«До сих пор не было ни одного синтетического материала, который мог бы воспроизвести такую механику живых биологических тканей», – говорит ученый, руководитель лаборатории инженерного материаловедения факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Дмитрий Иванов.

Фото: M. Vatankhah-Varnosfaderani et al./ Science, 2018.