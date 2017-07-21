Ученые США объяснили, почему опасно сочетать белки и углеводы в еде

Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 23:45

Американские ученые провели сложные эксперименты и выяснили, по какой причине вредно сочетать белки и углеводы. 

Если употреблять их вместе, окисление жиров ухудшается. И чем больше человек съел протеина с сахаром, тем меньше липидов сможет переработать его организм. В итоге увеличение калорийности не приводит к правильному усвоению энергии, которую несет пища, пишет Lenta.ru со ссылкой на EurekAlert.

Чтобы прийти к этим выводам, ученые провели наблюдения за 13 женщинами и 14 мужчинами. Все участники эксперимента были здоровы, их возраст составлял 23 года. Проводили «опыты» в два этапа, каждый длился сутки.

В первой части эксперимента участников кормили завтраком и обедом, в блюдах содержалось 15% белка. На втором этапе белков уже было 30%. Блюда готовились из одних и тех же продуктов, содержали 17 граммов жира и 500 килокалорий. К одному из блюд подавали сладкий напиток. Наблюдения проходили в специальных помещениях, которые позволяют отслеживать, как расходуются килокалории.

Оказалось, что примерно треть калорий, получаемых со сладким питьем, организмом не используется. В итоге жиры усвояются медленней, организм получает меньше энергии для обмена веществ. 

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Александр
Автор: Александр Июль 21, 2017 23:45
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  • Ирина

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  • Татьяна

    Татьяна

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

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