Ученые: структура мозга меняется во время беременности

Группа ученых из Испании провела ряд исследований и установила, что беременность уменьшает женский мозг.
Специалисты из Барселоны провели исследование при помощи МРТ. Отмечается, все участницы были беременны в первый раз. Их мозг сравнили с небеременными женщинами.
Выяснилось, у беременных женщин уменьшается объем серого вещества в средней, передней и задней коре головного мозга. К слову, данные области мозга отвечают за социальные процессы, среди которых способность переживать и понимать других людей.
Между тем, снижение объема серого вещества мозга отрицательно сказывается на человеке, однако в этом случае мозг просто правильно настраивает себя.
Ученые резюмировали, что процесс является частью эволюции и позволяет матери приспособиться к новорожденному.
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Комментарии
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Иван
А где у неё Российский патриотизм?Читать статью
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Маша
Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…Читать статью
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Иван
все по делуЧитать статью
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first state
ТВАРИ!!!Читать статью
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галина
А если потратил1000,00руб. сколько компенсацияЧитать статью
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