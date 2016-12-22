Ученые: структура мозга меняется во время беременности

Группа ученых из Испании провела ряд исследований и установила, что беременность уменьшает женский мозг.

Специалисты из Барселоны провели исследование при помощи МРТ. Отмечается, все участницы были беременны в первый раз. Их мозг сравнили с небеременными женщинами.

Выяснилось, у беременных женщин уменьшается объем серого вещества в средней, передней и задней коре головного мозга. К слову, данные области мозга отвечают за социальные процессы, среди которых способность переживать и понимать других людей.

Между тем, снижение объема серого вещества мозга отрицательно сказывается на человеке, однако в этом случае мозг просто правильно настраивает себя.

Ученые резюмировали, что процесс является частью эволюции и позволяет матери приспособиться к новорожденному.