Ученые: структура мозга меняется во время беременности

Александр
Автор: Александр Декабрь 22, 2016 18:45

Группа ученых из Испании провела ряд исследований и установила, что беременность  уменьшает женский мозг. 

Специалисты из Барселоны провели исследование при помощи МРТ. Отмечается,  все участницы были беременны в первый раз.  Их мозг сравнили с небеременными женщинами.

Выяснилось, у беременных женщин уменьшается объем серого вещества в средней, передней и задней коре головного мозга. К слову, данные области мозга отвечают за социальные процессы, среди которых способность переживать и понимать других людей.

Между тем, снижение объема серого вещества мозга отрицательно сказывается на человеке, однако в этом случае мозг просто правильно настраивает себя.

Ученые резюмировали, что процесс является частью эволюции и позволяет матери приспособиться к новорожденному. 

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Александр
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