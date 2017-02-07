Ученые: Светодиодное освещение уничтожит Землю

Группа исследователей из Великобритании выразила уверенность в том, что светодиодное освещение может уничтожить всю живность на Земле.

Ранее были проведены опыты на пауках, ежедневно они находились под светодиодными лампами.

По словам ученых, насекомые стали неповоротливы в движениях, что могло негативно сказаться на их выживании. Между тем, при дневном свете их жизнедеятельность снова восстанавливалась.

Ранее эксперты заявили о том, что черные дыры способны уничтожить все живое на нашей планете. Гамма-излучение проходит волной на гигантские расстояния в космосе и способно в буквальном смысле поджарить нашу планету при контакте.