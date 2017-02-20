Ученые: Талант человека можно определить по цвету глаз

Ученые из США нашли взаимосвязь между талантом и цветом глаз. Их исследование касалось лишь двух самых распространенных оттенков.
По мнению специалистов, самые талантливые люди обладатели глаз василькового цвета. Голубоглазые люди более талантливы и успешны в жизни. Они быстрее осваивают тяжелые профессии и умеют добиваться своих целей.
Чуть менее талантливыми оказались кареглазые люди. Согласно данным исследования, они менее довольны своей карьерой и материальным положением в жизни.
Ранее эксперты подсчитали, что существует восемь цветов глаз. Самым распространенным цветом глаз в мире является карий, а самый редкий — это зеленый.
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