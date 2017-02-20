Ученые: Талант человека можно определить по цвету глаз

Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 16:45

Ученые из США нашли взаимосвязь между талантом и цветом глаз. Их исследование касалось лишь двух самых распространенных оттенков.

По мнению специалистов,  самые талантливые люди обладатели глаз василькового цвета.  Голубоглазые люди более талантливы и успешны в жизни. Они быстрее осваивают тяжелые профессии и умеют добиваться своих целей.

Чуть менее талантливыми оказались кареглазые люди. Согласно данным исследования, они менее довольны своей карьерой и материальным положением в жизни.

Ранее эксперты подсчитали, что существует восемь цветов глаз. Самым распространенным цветом глаз в мире является карий, а самый редкий — это зеленый.

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Александр
Автор: Александр Февраль 20, 2017 16:45
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