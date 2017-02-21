Ученые: Только 1% людей готов увидеть свое будущее

Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 20:45

Психологи провели масштабное исследование и выяснили, что только 1% людей хотел бы знать свое будущее. К такому выводу пришли ученые Института развития человека имени Макса Планка.

Между тем, большинство респондентов хотели бы узнать заранее пол их будущего ребенка — 63%.

При этом более 90% заявили, что не хотели бы заранее знать о печальных событиях, которые произойдут с ними в будущем.

Ранее ученые доказали, что выбор имени для ребенка определяет его судьбу и будущее.

Выяснилось, что люди с простыми и легкими в произношении именами легче находят работу, чем обладатели экзотических имен. Также люди подсознательно тянутся к тем, чье имя похоже на их.

Фото: pixabay.com

Читайте также

Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 20:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии