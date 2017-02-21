Ученые: Только 1% людей готов увидеть свое будущее

Психологи провели масштабное исследование и выяснили, что только 1% людей хотел бы знать свое будущее. К такому выводу пришли ученые Института развития человека имени Макса Планка.
Между тем, большинство респондентов хотели бы узнать заранее пол их будущего ребенка — 63%.
При этом более 90% заявили, что не хотели бы заранее знать о печальных событиях, которые произойдут с ними в будущем.
Ранее ученые доказали, что выбор имени для ребенка определяет его судьбу и будущее.
Выяснилось, что люди с простыми и легкими в произношении именами легче находят работу, чем обладатели экзотических имен. Также люди подсознательно тянутся к тем, чье имя похоже на их.
Фото: pixabay.com
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