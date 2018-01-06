Ученые: толстый и здоровый – миф или реальность?

Ожирение негативно влияет на сердце, может привести к сахарному диабету и другим нарушениям в организме. Об этом, кажется, знают все.
Многие люди сидят на диетах, другие занимаются изнурительными физическими упражнениями. Ученые сделали накануне сенсационное заявление о том, что толстые люди чувствуют себя гораздо счастливее, чем худые.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 500 тысяч женщин и мужчин от 37 до 73 лет. Ученые установили соотношение между индексом массы тела и состоянием здоровья людей. Оказалось, что страдающие лишним весом являются более спокойными и довольными жизнью, чем худощавые. Правда, быть здоровым, но толстым все же нельзя. Согласно результатам, склонные к полноте люди были подвергнуты различным заболеваниям.
Ученые подвели итог – чтобы человек чувствовал себя хорошо, его организм должен получать с едой необходимые питательные вещества и витамины, пишут «Известия».
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