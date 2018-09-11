Ученые: У Моны Лизы были проблемы со щитовидкой

Медики пытаются поставить диагноз знаменитой Джоконде по ее портрету. Вариантов было много, но недавно отменили все предыдущие заключения и дали новое. По их мнению, у Моны Лизы могли быть проблемы со щитовидной железой из-за недавней беременности.

Считается, что на знаменитой картине Леонардо да Винчи изображена Лиза Герардини – супруга флорентийского купца Франческо дель Джокондо, а портрет по большей части был написан в 1503-1506 годах.

Медики не раз пытались поставить диагноз, объясняющий ее особенное выражение лица. Бельгийцы ей диагностировали липому, ксантелазму. Также предполагали, что у нее наверняка было наследственное нарушение липидного обмена, из-за чего развился ранний атеросклероз, а уже в 37 лет случилась преждевременная смерть. Кроме того, говорили, что у Моны Лизы был паралич лицевого нерва, чем и объясняется странная улыбка.

Позднее американские врачи оспорили теорию, заявив, что у Джоконды был гипотериоз – состояние, обусловленное недостатком гормонов щитовидной железы. Об этом ученым говорит желтоватый цвет лица, отсутствие бровей, сдвинутая назад линия волос на голове. Также медики нашли у женщины намек на зоб. Гипотиреоз нередко наблюдается у беременных женщин, а история гласит, что портрет жены был заказан купцом в честь рождения их сына, пишет «N+1».

Фото: wikipedia.org