Ученые: У Моны Лизы были проблемы со щитовидкой
Медики пытаются поставить диагноз знаменитой Джоконде по ее портрету. Вариантов было много, но недавно отменили все предыдущие заключения и дали новое. По их мнению, у Моны Лизы могли быть проблемы со щитовидной железой из-за недавней беременности.
Считается, что на знаменитой картине Леонардо да Винчи изображена Лиза Герардини – супруга флорентийского купца Франческо дель Джокондо, а портрет по большей части был написан в 1503-1506 годах.
Медики не раз пытались поставить диагноз, объясняющий ее особенное выражение лица. Бельгийцы ей диагностировали липому, ксантелазму. Также предполагали, что у нее наверняка было наследственное нарушение липидного обмена, из-за чего развился ранний атеросклероз, а уже в 37 лет случилась преждевременная смерть. Кроме того, говорили, что у Моны Лизы был паралич лицевого нерва, чем и объясняется странная улыбка.
Позднее американские врачи оспорили теорию, заявив, что у Джоконды был гипотериоз – состояние, обусловленное недостатком гормонов щитовидной железы. Об этом ученым говорит желтоватый цвет лица, отсутствие бровей, сдвинутая назад линия волос на голове. Также медики нашли у женщины намек на зоб. Гипотиреоз нередко наблюдается у беременных женщин, а история гласит, что портрет жены был заказан купцом в честь рождения их сына, пишет «N+1».
Фото: wikipedia.org
Читайте также
- Ученые создали роботаракана, который взбирается на горки и прыгает 0
- Ученые придумали для женщин браслет, защищающий от насильников 0
- 14 марта отмечаем день рождения Эйнштейна. История его самой знаменитой фотографии 0
- Ученый, открывший «денисовца» на Алтае, удостоен ордена Александра Невского 0
- Что из себя представляет агроспан? 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий