Ученые утверждают, что бороться с онкологией может вполне доступный продукт

Александр
Автор: Александр Апрель 11, 2018 11:45

Дикорастущие ягоды, как в свежем, так и в замороженном виде могут стать отличным средством для профилактики и лечения онкологических заболеваний. К такому выводу пришли финские ученые, проведя ряд экспериментов.

Как сообщает Утро.ру, наиболее полезными являются брусника, черника и черная смородина. То есть те, которые вполне доступны россиянам. Именно в них содержатся пигменты антоцианины. Они усиливают действие энзима сиртуин-6, который участвует в устранении повреждений ДНК.

В ягодах этот пигмент придает им интенсивность цвета, а, попадая в человеческий организм, активирует функцию сиртуина, может устранять пораженные раком гены и замедлять рост опухолевых клеток

Особенно эффективно действует сиртуин в борьбе с колоректальным раком – в клетках он уменьшает экспрессию раковых генов Twist1 и GLUT1 и усиливает действие подавляющего рак гена FoXO3.

В связи с этим открытием ученые советуют всем людям употреблять в пищу как можно больше дикорастущих ягод.

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Александр
Автор: Александр Апрель 11, 2018 11:45
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