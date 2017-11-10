Ученые утверждают, что инопланетяне выйдут на контакт с Землей совсем скоро

Александр
Автор: Александр Ноябрь 10, 2017 17:46

Ждать ответа от разумных инопланетян на послания жителей Земли осталось совсем недолго. По утверждению Дугласа Вакоча, президента организации METI, которая не первый год пытается отправлять межзвездные "сообщения", до контакта осталось всего 10-20 лет.

Как пишет портал gazetaDAILY, сигналы от расы умных и высокоразвитых инопланетян станут доступны благодаря современным технологиям. В то же время противники организации METI и, в частности, Стивен Хокинг предостерегают ученых от контакта с инопланетянами.

Хокинг уверен, что это опасно потому, что высокоразвитая иноземная раса может воспринять землян как низшую форму жизни и просто уничтожить.

А вот попробовать наладить партнерские отношения с обитателями других планет вполне допустимо.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Ноябрь 10, 2017 17:46
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Альберт

    Альберт

    Одна из моих любимых игр детства!

    Читать статью
  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ИЗВИНИТЕ,А КТО ТАКОЙ ГОША КУЦЕНКО...

    Читать статью
  • С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    С ЛЮБОВЬЮ И УВАЖЕНИЕМ

    Умничка, успехов Настя во всем, в любви и в работе,вы достойна большего и качественного .

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Отличный посредник.

    Читать статью
  • Альбина

    Альбина

    Классный сервис. Постоянно пользуюсь. Очень быстрая доставка из США до Москвы посылка доезжает за 7 дней.

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии