Ученые утверждают, что инопланетяне выйдут на контакт с Землей совсем скоро

Ждать ответа от разумных инопланетян на послания жителей Земли осталось совсем недолго. По утверждению Дугласа Вакоча, президента организации METI, которая не первый год пытается отправлять межзвездные "сообщения", до контакта осталось всего 10-20 лет.

Как пишет портал gazetaDAILY, сигналы от расы умных и высокоразвитых инопланетян станут доступны благодаря современным технологиям. В то же время противники организации METI и, в частности, Стивен Хокинг предостерегают ученых от контакта с инопланетянами.

Хокинг уверен, что это опасно потому, что высокоразвитая иноземная раса может воспринять землян как низшую форму жизни и просто уничтожить.

А вот попробовать наладить партнерские отношения с обитателями других планет вполне допустимо.