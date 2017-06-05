Ученые узнали, что означает мимика животных

Александр
Автор: Александр Июнь 5, 2017 03:45

Группа ученых из Великобритании  разработали уникальную программу для распознавания чувств животных по их мимике.

Как рассказали авторы, программа выявляет признаки болевых ощущений и строится на отслеживании положения ушей, раскрытия глаз и форме ноздрей, передает ТАСС.

К настоящему моменту новое открытие способно распознавать пять различных эмоций у овец и может предупреждать владельца о том, что животное испытывает дискомфорт.

Для исследования ученые использовали около 500 снимков овец, предоставленных ветеринарами.

Задолго до этих экспериментов, Чарльз Дарвин  утверждал, что все люди и многие животные демонстрируют одни и те же проявления эмоций.

Программа в скором времени будет отработана на лошадях и домашних животных.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июнь 5, 2017 03:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Дмитрий

    Дмитрий

    Для кухни брал сплит-систему на сплит-складе. Хорошая цена для Краснодара.

    Читать статью
  • Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    Александр Слабко, кандидат в депутаты ГорДумы Барнаула, беспартийный.

    А сколько среднемесячная получка, у слуг народа. И откуда там у зама Барнаула 4 с лишним миллиона?

    Читать статью
  • ШУРИК

    ШУРИК

    на юриста ( ЦЕНА ОБУЧЕНИЯ ?)

    Читать статью
  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии