Ученые узнали, что означает мимика животных

Группа ученых из Великобритании разработали уникальную программу для распознавания чувств животных по их мимике.
Как рассказали авторы, программа выявляет признаки болевых ощущений и строится на отслеживании положения ушей, раскрытия глаз и форме ноздрей, передает ТАСС.
К настоящему моменту новое открытие способно распознавать пять различных эмоций у овец и может предупреждать владельца о том, что животное испытывает дискомфорт.
Для исследования ученые использовали около 500 снимков овец, предоставленных ветеринарами.
Задолго до этих экспериментов, Чарльз Дарвин утверждал, что все люди и многие животные демонстрируют одни и те же проявления эмоций.
Программа в скором времени будет отработана на лошадях и домашних животных.
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