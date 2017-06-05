Ученые узнали, что означает мимика животных

Группа ученых из Великобритании разработали уникальную программу для распознавания чувств животных по их мимике.

Как рассказали авторы, программа выявляет признаки болевых ощущений и строится на отслеживании положения ушей, раскрытия глаз и форме ноздрей, передает ТАСС.

К настоящему моменту новое открытие способно распознавать пять различных эмоций у овец и может предупреждать владельца о том, что животное испытывает дискомфорт.

Для исследования ученые использовали около 500 снимков овец, предоставленных ветеринарами.

Задолго до этих экспериментов, Чарльз Дарвин утверждал, что все люди и многие животные демонстрируют одни и те же проявления эмоций.

Программа в скором времени будет отработана на лошадях и домашних животных.