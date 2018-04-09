Ученые узнали, как быстрее печатать на клавиатуре

Александр
Автор: Александр Апрель 9, 2018 05:45

Современные пользователи набирают на клавиатуре в среднем 52 слова в минуту. Это меньше, чем у машинисток 80-х годов. Те набирали 60-90 слов, а опытные – до 120 слов. Ученые из Университета Аалто в Финляндии провели эксперимент, в результате которого выяснили, какие правила нужно соблюдать, чтобы быстрее печатать на клавиатуре. 

В эксперименте участвовало 169 тыс. человек из 200 стран – все они зарегистрировались на специальном сайте, пишет Lenta.ru.

Программа проводила анализ скорости печати и других характеристик набора текста. В целом было проанализировано 136 млн нажатий клавиш. Добровольцы также называли свой пол, возраст, профессию.

Оказалось, что те, кто печатает быстрее, делают меньше ошибок. Другие тратят много времени на исправления. Еще одна особенность быстрого набора текста – одновременное нажатие нескольких клавиш. Те, кто печатает быстро, чаще нажимают будущий символ раньше, чем требуется. Символ они печатают отпусканием клавиши после того, как был отпущен предыдущий.

Ученые пришли к выводу: чтобы печатать быстрее, нужно стараться не допускать ошибок, поскольку на их исправление уходит много времени. Также необходимо заранее зажимать нужные клавиши. Важно научиться печатать вслепую, так ошибок будет меньше. Разумеется, необходимы постоянные тренировки. 

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Александр
Автор: Александр Апрель 9, 2018 05:45
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