Ученые узнали, кто выключил свет в Космосе

Много лет подряд астрономы ломали голову над вопросом: почему же в Космосе так темно? Ведь он наполнен бесконечным количеством небесных светил. Недавно ответ был найден.
Во Вселенной существует не только множество планет, звезд, комет и астероидов. Она «по уши» наполнена бесконечным количеством галактической грязи, пыли и разного мусора. Весь этот «хлам» блокирует свет от объектов. К тому же далеко не все звезды человек может видеть невооруженным глазом, пишут «Актуальные новости».
Еще одна причина – недостаточное количество света. Некоторые звезды расположены от нас слишком далеко. Их свет проходит через неизмеримое расстояние, к тому же космическая пыль мешает, так что видно такую звезду не всегда. Вот так, на первый взгляд, незамысловато, ученые объяснили космическую темноту.
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Нурбек
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Софья
Какой проходной балл? / Строений балл?Читать статью
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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