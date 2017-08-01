Ученые узнали, кто выключил свет в Космосе

Много лет подряд астрономы ломали голову над вопросом: почему же в Космосе так темно? Ведь он наполнен бесконечным количеством небесных светил. Недавно ответ был найден.

Во Вселенной существует не только множество планет, звезд, комет и астероидов. Она «по уши» наполнена бесконечным количеством галактической грязи, пыли и разного мусора. Весь этот «хлам» блокирует свет от объектов. К тому же далеко не все звезды человек может видеть невооруженным глазом, пишут «Актуальные новости».

Еще одна причина – недостаточное количество света. Некоторые звезды расположены от нас слишком далеко. Их свет проходит через неизмеримое расстояние, к тому же космическая пыль мешает, так что видно такую звезду не всегда. Вот так, на первый взгляд, незамысловато, ученые объяснили космическую темноту.