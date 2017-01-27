Ученые узнали причины лишних килограммов россиян

Группа ученых провела ряд исследований и пришла к выводу, что в организме большинства россиян присутствует ген, который отвечает за аппетит и способствует развитию лишнего веса.
В эксперименте приняли участие больше двух тысяч россиян. Специалисты использовали ДНК добровольцев .
Выяснилось, что у 82% жителей России присутствует ген, который отвечает за аппетит.
По словам ученых, больше половины россиян находятся в группе риска возможного ожирения.
Статистика утверждает, что с возрастом более 50 лет половина мужчин сталкивается с проблемой лишнего веса, а у женщин эта проблема еще более развита, передает портал наш сайт.
Группа ученых провела ряд исследований и пришла к выводу, что в организме большинства россиян присутствует ген, который отвечает за аппетит и способствует развитию лишнего веса.
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