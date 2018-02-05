Ученые в Китае ставят опыты по изменению ДНК людей

Китайские ученые с 2015 года занимаются исследованиями по изменению человеческой ДНК. Специалисты хотят исправить геном клеток, мутация которых вызывает рак. Проводить генетические эксперименты им позволяет гибкое законодательство.

В других странах подобная деятельность запрещена, но китайские ученые преуспевают в ней. Они ставят эксперименты с генетической модификацией людей, сообщают «Известия» со ссылкой на Wall Street Journal. Специалисты собираются вернуть в исходное состояние клетки, мутировавшие при заболевании раком.

По закону, в КНР можно ставить опыты на добровольцах. С 2015 года в исследованиях участвовали 86 человек, как правило, онкобольные.