Ученые в Китае ставят опыты по изменению ДНК людей

Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2018 05:46

Китайские ученые с 2015 года занимаются исследованиями по изменению человеческой ДНК. Специалисты хотят исправить геном клеток, мутация которых вызывает рак. Проводить генетические эксперименты им позволяет гибкое законодательство.

В других странах подобная деятельность запрещена, но китайские ученые преуспевают в ней. Они ставят эксперименты с генетической модификацией людей, сообщают «Известия» со ссылкой на Wall Street Journal. Специалисты собираются вернуть в исходное состояние клетки, мутировавшие при заболевании раком.

По закону, в КНР можно ставить опыты на добровольцах. С 2015 года в исследованиях участвовали 86 человек, как правило, онкобольные. 

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Александр
Автор: Александр Февраль 5, 2018 05:46
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