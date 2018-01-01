Ученые в Нижнем Новгороде научились ставить диагноз по селфи

Александр
Автор: Александр Январь 1, 2018 23:45

Исследователи в Нижнем Новгороде заявили, что с помощью селфи можно выявить опасные заболевания на самой ранней стадии. Для этого они разработали специальное мобильное приложение meCare. 

Сначала пациент скачивает его себе на телефон, разрешает допуск к фотографиям в памяти устройства и соцсетях, затем запускает диагностику. Приложение проведет анализ фото и выявит первичные признаки заболевания. Речь может идти об изменениях цвета лица, радужной оболочки глаза, зрачков, присутствии желтых пятен на белках глаз и других симптомах, пишет «Комсомольская правда».

Если приложение не выявит тревожных признаков, оно будет просто отслеживать состояние здоровья человека и при необходимости покажет уведомление с рекомендацией обратиться к врачу.

Ученые отметили, что качество снимка не имеет значения. Также приложение способно адаптироваться под индивидуальные особенности пользователя. Если у девушки слишком белая кожа, при этом она блондинка, анемию приложение не выявит.

Также оно способно провести экспресс-диагностику. Если нужно проверить симптомы болезни Паркинсона, выявить дрожь в конечностях, человек должен подержать телефон в руке, дотронутся до него кончиком носа.

Список болезней, с которыми работает приложение, только начали пополнять. Пока оно выявляет только болезнь Паркинсона и анемию. 

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Александр
Автор: Александр Январь 1, 2018 23:45
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