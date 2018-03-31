Ученые в России научились предсказывать смерть человека

Александр
Автор: Александр Март 31, 2018 05:45

Российские ученые изобрели программу, которая может выявлять риск развития заболеваний и определять биологический возраст человека. Программу работает на базе искусственного интеллекта.

Разработка принадлежит ученым Московского физико-технического института (МФТИ). Программа анализирует, как работают органы человека. Исследования проводятся без забора крови.

По словам ученых, программа поможет оценить состояние организма человека еще до того, как он сдаст какие-либо анализы. Также можно будет следить за изменением уровня риска.

«Искусственный интеллект отлично справился с задачей: выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения», – цитирует «РИА Новости» заведующего лабораторией в МФТИ Петра Федичева.  

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Александр
Автор: Александр Март 31, 2018 05:45
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  • Дмитрий

    Дмитрий

    Отличная статья

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  • Николай

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    Достойной и красивой певицы достойный отпуск и пусть нас радует новыми песнями здоровья и удачи С большим уважением

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  • галина

    галина

    девочки размещайте фотографии побольше и почаще. барнаульские приюты завалили фотографиями

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  • Татьяна

    Татьяна

    А, когда можно документы подовать?

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  • Gang

    Gang

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