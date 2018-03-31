Ученые в России научились предсказывать смерть человека

Российские ученые изобрели программу, которая может выявлять риск развития заболеваний и определять биологический возраст человека. Программу работает на базе искусственного интеллекта.

Разработка принадлежит ученым Московского физико-технического института (МФТИ). Программа анализирует, как работают органы человека. Исследования проводятся без забора крови.

По словам ученых, программа поможет оценить состояние организма человека еще до того, как он сдаст какие-либо анализы. Также можно будет следить за изменением уровня риска.

«Искусственный интеллект отлично справился с задачей: выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения», – цитирует «РИА Новости» заведующего лабораторией в МФТИ Петра Федичева.