Ученые: Вегетарианство приводит к уменьшению мозга

Американские ученые выяснили, что отказ от мяса негативно влияет на мозг. В ходе масштабного исследования доказали, что вегетарианство приводит к уменьшению размеров головного мозга.

В эксперименте приняли участие десятки добровольцы в возрасте от 16 до 86 лет. Специалисты провели томографию головного мозга.

Полученные результаты показали, что у некоторых вегетарианцев объемы и масса головного мозга уменьшились после того, как человек перестал употреблять продукты животного происхождения. Исследователи связывают это с возможным дисбалансом в организме из-за несбалансированного питания.

Половина необходимых человеку белков должна поступать в виде животных белков, но при этом половину их должны составлять молочные белки. Помимо полноценной белковой массы в них содержатся легкоусвояемые жиры, витамины, минеральные вещества.

В белках растительных продуктов очень мало незаменимых аминокислот. Это необходимо знать сторонникам вегетарианства и исключающим из рациона питания животный белок, особенно мясо.

Жиры обладают большим энергетическим запасом. Ежедневная еда здоровых людей содержит обычно 80-100 г жиров, это примерно 30 % калорийности всей съедаемой пищи.