Ученые: Вино помогает от стресса

Ученые нашли в вине полезный для организма ингредиент.

Оказалось, что в процессе пищеварения вино выделяет винные метаболиты. Поясним, продукт распада вина защищает клетки от смерти, которая наступает в результате стрессовых расстройств.

Ученые считают, что употребление вина в меру улучшит состояние организма. В частности, может защитить от негативных воздействий стресса, болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Ранее красному вину приписывали омолаживающие полномочия, а также способность работать против рака, болезни сердца и ожирения.

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