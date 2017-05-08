Ученые: Вино помогает от стресса

Ученые нашли в вине полезный для организма ингредиент.
Оказалось, что в процессе пищеварения вино выделяет винные метаболиты. Поясним, продукт распада вина защищает клетки от смерти, которая наступает в результате стрессовых расстройств.
Ученые считают, что употребление вина в меру улучшит состояние организма. В частности, может защитить от негативных воздействий стресса, болезней Паркинсона и Альцгеймера.
Ранее красному вину приписывали омолаживающие полномочия, а также способность работать против рака, болезни сердца и ожирения.
Фото: pixabay.com
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Только те которые обязательно... учиться 2года и 10 месяцев...обычная 560рЧитать статью
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Доктор А.В. Ушаков
Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…Читать статью
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Саша
Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!Читать статью
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КЛИМ ЧУГУНКИН
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