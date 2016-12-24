Ученые: внуки увеличивают продолжительность жизни

Ученые провели ряд исследований и выяснили, что забота о внуках может продлить жизнь примерно на 5 лет.

Группа международных исследователей оценивала показатели выживаемости более 500 немецких и швейцарских людей в возрасте от 70 до 103 годов.

Выяснилось, половина пожилых участников, которые ухаживали за своими внуками, были живы через 10 лет после того, как проводилось исследование.

Тем не менее, около половины тех, кто ничего не делал, умерли в течение пяти лет.

Более того, половина бездетных пожилых людей, которые оказывали эмоциональную поддержку другим, жили в течение еще семи лет, передает портал наш сайт.