Ученые воссоздали внешность людей через 100 лет

Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 09:46

Очередную версию того, как будут выглядеть люди будущего, представили ученые Гарвардского университета.

Как отмечают исследователи, эволюция человека продолжается. Сейчас тело продолжает меняться соответственно образу жизни Homo sapiens.

Но через 100 лет эволюция человека будет не биологической, а научно-технической. То есть, люди изменят свое тело в соответствии с окружающей средой.

Предполагается, что большой вклад в изменение внешности человека внесут искусственные генные вмешательства и биотехнологии. В частности, в тела будут вживляться нанороботы, призванные поддерживать здоровье и увеличивать продолжительность жизни.

Так, например, сильно изменится организм космических колонизаторов. Например, у колонизаторов Марса, будет другой система дыхания, позвоночник и т.д.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 25, 2016 09:46
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