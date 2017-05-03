Ученые: возраст отца сказывается на его детях

Ученые утверждают, что существует непосредственная связь между врожденными дефектами у детей и возрастом отцов.

Образ жизни отцов и их возраст отражены в молекулах, которые контролируют функциональность генов.

Эксперты провели ряд тестов, демонстрирующие общительность, активность ребенка и его способность к социальной интеграции.

Выяснилось, что дети мужчин, ставших отцами слишком рано — в возрасте до 21 года — или после 50 лет в первые годы жизни показывают неплохие результаты. При этом ученые не выявили такой зависимости от возраста матери.

Фото: pixabay.com