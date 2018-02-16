Ученые впервые создали полноценные яйцеклетки в лаборатории

Биологи из Великобритании впервые вырастили полноценные женские яйцеклетки в лабораторных условиях. При этом они использовали некий особый коктейль из белков и сигнальных молекул. Научное достижение поможет в борьбе с бесплодием.

«Сейчас мы пытаемся понять, как нужно поменять условия среды, чтобы заставить яйцеклетки расти еще лучше, и изучаем их жизнеспособность», – сказала Эвелин Телфер из Эдинбургского университета.

По ее словам, если регулирующие органы дадут разрешение, ученые попробуют еще и оплодотворить созданные яйцеклетки.

Как отмечают «РИА Новости», семь лет назад ученым впервые удалось создать «искусственные» сперматозоиды. А в 2017 году они сумели перепрограммировать стволовые клетки и сделать из них яйцеклетки, а затем вырастить из них же потомство. Но тогда возникла проблема: не все яйцеклетки становились полноценными, а в зародыш превращалась лишь каждая 33-я.