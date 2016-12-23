Ученые: вся правда о вреде спортивных тренировок

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 15:46

Ученые рассказали, что спорт – это не всегда полезно, тренировки могут оказывать негативное влияние на организм человека.

Оказалось, что спорт способствует не только похудению, но и может стать причиной развития диабета.

Поясним, глюкоза является своеобразным топливом для мышц человека во время бодрствования, в то время жиры используются для этой цели во время сна.

Исследователи пришли к выводу, что в случае прерывания данной цепочки, может повыситься выносливость организма, однако человек рискует заболеть диабетом.

В контроле уровня глюкозы в крови человека играет огромную роль скелетная мышца, которая использует большую часть углеводов и развивает склонность к диабету.

Фото: pixabay.com

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Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 15:46
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