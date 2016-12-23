Ученые: вся правда о вреде спортивных тренировок

Ученые рассказали, что спорт – это не всегда полезно, тренировки могут оказывать негативное влияние на организм человека.
Оказалось, что спорт способствует не только похудению, но и может стать причиной развития диабета.
Поясним, глюкоза является своеобразным топливом для мышц человека во время бодрствования, в то время жиры используются для этой цели во время сна.
Исследователи пришли к выводу, что в случае прерывания данной цепочки, может повыситься выносливость организма, однако человек рискует заболеть диабетом.
В контроле уровня глюкозы в крови человека играет огромную роль скелетная мышца, которая использует большую часть углеводов и развивает склонность к диабету.
Фото: pixabay.com
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