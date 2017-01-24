Ученые: Выбор друга зависит от наших генов

Ученых выразили уверенность, что у настоящих друзей схожие ДНК. Именно поэтому они становятся буквально «родственниками».
Исследователи проанализировали данные генетических кодов более двух тысяч человек, проживающих в одном из маленьких городов США.
Выяснилось, что у самых близких друзей 0,1 процент ДНК одинаковый, из чего следует, что мы на 0,1 процент одинаковы со своими друзьями.
Подобное сходство может показаться довольно маленьким, однако сравнивая результаты схожести с ДНК троюродных братьев или сестер можно заметить, что оно тоже похоже на 0,1 процент.
К слову, близким друзьям довольно одинаковые предпочтения – еда, запахи, цвета, передает наш сайт.
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